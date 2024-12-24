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В Уфе хотят открыть спецзоны для запуска праздничных фейерверков

В Уфе хотят открыть спецзоны для запуска праздничных фейерверков

14:32, 24 дек 2024

Городские власти Уфы озаботились безопасностью новогодних празднований. Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев распорядился создать дополнительные площадки для запуска пиротехники, сообщает портал "Подслушано Уфа онлайн".

На данный момент в городе действует только одна легальная зона для фейерверков — в Дёмском районе. При этом пиротехнику продают в 36 торговых точках по всей Уфе. Такой дисбаланс вызвал обеспокоенность городской администрации.

"Необходимо создать комфортные и безопасные условия для жителей", — подчеркнул градоначальник на совещании в мэрии.

Он поручил своему первому заместителю заняться организацией новых площадок.

Особую актуальность вопрос приобрел в связи с действующим в городе особым противопожарным режимом. Как пояснил начальник отдела надзорной деятельности МЧС Айнур Акчурин, в этот период запрещается запускать салюты рядом с жилыми домами.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа мавлиев ратмир рафилович
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