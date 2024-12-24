В Башкирии сообщили о новых правилах продажи спиртного на январские праздники

14:55, 24 дек 2024

В Башкирии утвердили особый режим продажи алкоголя на новогодние каникулы-2025. Спикер Госсобрания региона Константин Толкачев объявил официальное расписание.

Первые два дня нового года жители республики смогут закупаться горячительным с раннего утра до позднего вечера — с 8 утра до 23 часов. Такой же график сохранится и в конце каникул — 7-8 января, сообщает портал "Новости Уфы и Башкортостана сегодня".

А вот с 3 по 6 января время покупки спиртного существенно сократят. В эти дни магазины будут торговать алкоголем всего 7 часов:

- 3 января — с 8:00 до 17:00

- 4-6 января — с 10:00 до 17:00

Важно! Ограничения действуют только на магазины. Рестораны и кафе продолжат работать в обычном режиме — там можно будет заказать любимые напитки без временных рамок.

Автор: Семен Подгорный