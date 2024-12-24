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Жителей Башкирии предупредили о резком похолодании

Жителей Башкирии предупредили о резком похолодании

22:10, 24 дек 2024

Настоящая зима решила напомнить о себе жителям Башкортостана перед новогодними торжествами. Региональное управление Башгидромета опубликовало прогноз погоды на 25 декабря.

На территории республики синоптики обещают переменную облачность. Осадков практически не ожидается. Ветер будет дуть с юга со скоростью 2-7 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут от -11 до -16 градусов. В отдельных районах похолодает до -23°С. Днем мороз немного ослабнет — температура составит от -6 до -11 градусов.

Автомобилистам стоит быть внимательнее: ночью и утром на дорогах возможен туман. Видимость может снизиться до 500-1000 метров.

Уфимцев также ждет морозная погода. В ночные часы температура опустится до -15...-17 градусов, но в центральной части города будет теплее — около -11°С. Дневная температура составит -6...-8 градусов. Осадков не предвидится, а южный ветер подует со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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