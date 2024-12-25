Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Пенсионеров Башкирии ждет сюрприз перед Новым годом

Пенсионеров Башкирии ждет сюрприз перед Новым годом

09:09, 25 дек 2024

Соцфонд России принял решение о досрочной выплате пенсий перед новогодними праздниками. Получатели, чьи выплаты через банк приходятся на период с 1 по 9 января, получат средства заранее.

Перечисление январских пенсий на банковские карты состоится 28 декабря. Решение касается тех пенсионеров, чьи регулярные выплаты выпадают на период новогодних каникул.

Клиентам "Почты России" беспокоиться не стоит - доставка пенсий будет осуществляться согласно стандартному графику выплат. Почтовые отделения возобновят работу с 3 января.

Банковские учреждения вернутся к привычному режиму работы с 10 января. До этой даты операции будут проводиться по праздничному графику.

Пенсионерам Башкирии автоматически пересчитают пенсию

Читайте также:

Пенсионерам Башкирии автоматически пересчитают пенсию
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
Читайте также

Перед Новым годом семьи с детьми получат выплаты
Россия/мир
Перед Новым годом семьи с детьми получат выплаты
Появились очень приятные новости о пенсиях
Общество в Башкирии
Появились очень приятные новости о пенсиях
Пенсионеров ждут приятные новости
Общество в Башкирии
Пенсионеров ждут приятные новости
Коснется всех: Сбербанк объявил о нововведениях для пенсионеров, получающих деньги на карту «Мир»
Общество в Башкирии
Коснется всех: Сбербанк объявил о нововведениях для пенсионеров, получающих деньги на карту «Мир»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok