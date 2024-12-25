Пенсионеров Башкирии ждет сюрприз перед Новым годом
09:09, 25 дек 2024
Соцфонд России принял решение о досрочной выплате пенсий перед новогодними праздниками. Получатели, чьи выплаты через банк приходятся на период с 1 по 9 января, получат средства заранее.
Перечисление январских пенсий на банковские карты состоится 28 декабря. Решение касается тех пенсионеров, чьи регулярные выплаты выпадают на период новогодних каникул.
Клиентам "Почты России" беспокоиться не стоит - доставка пенсий будет осуществляться согласно стандартному графику выплат. Почтовые отделения возобновят работу с 3 января.
Банковские учреждения вернутся к привычному режиму работы с 10 января. До этой даты операции будут проводиться по праздничному графику.
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Автор: Семен Подгорный
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