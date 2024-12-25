Соцфонд Башкирии назвал дату декабрьских выплат на детей

09:15, 25 дек 2024

Радостная новость для башкирских семей: социальные выплаты на детей поступят раньше обычного срока. Региональное отделение Социального фонда России по Башкирии приняло решение о досрочном перечислении средств. Получатели увидят деньги на своих счетах уже 25 декабря, сообщает портал "Новости Башкортостана на сегодняшний день".

Досрочные выплаты коснутся нескольких категорий пособий. В их число входят ежемесячные начисления по уходу за детьми до полутора лет и единое пособие для семей с детьми до 17 лет. Также досрочно поступят средства беременным женщинам и семьям с первенцами до трех лет.

Особое внимание уделено семьям военнослужащих по призыву — они также получат положенные выплаты раньше установленного срока. Досрочными будут и перечисления из материнского капитала на детей до трех лет.

Представители Соцфонда отметили особенность для получателей, предпочитающих почтовые отделения. Для них сроки выплат будут зависеть от графика работы конкретного отделения почтовой связи в предпраздничные дни.

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Автор: Семен Подгорный