Юлай Шагимурданов из Учалинского района Башкирии погиб на СВО
14:13, 25 дек 2024
В селе Озерный Учалинского района Башкирии прошла церемония прощания с командиром мотострелкового взвода Юлаем Шагимурдановым. Офицер героически погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции 6 декабря, сообщает портал "Подслушано Учалы".
Юлай родился и вырос в деревне Кубагуш. В сентябре 2022 года он был призван в ряды Вооружённых сил в ходе частичной мобилизации. На передовой возглавил мотострелковый взвод.
"Всегда готов был прийти на помощь, настоящий трудяга", — вспоминают земляки погибшего офицера в социальных сетях.
По их словам, в разговорах с близкими Юлай часто делился планами о возвращении домой.
- Ранее в Благоварском районе Башкирии простились сразу с двумя бойцами СВО.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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