В Башкирии прогнозируют арктический холод

20:55, 25 дек 2024

Холодный фронт надвигается на Башкирию. В регионе ожидается серьезное похолодание, сообщают в республиканском управлении МЧС.

По прогнозам синоптиков, 26 декабря республику накроет облачная погода. Местами возможен небольшой снегопад.

Столбики термометров в ночные часы опустятся до отметки -8, -13 градусов. При прояснениях температура может достигнуть -20 градусов. Дневные показатели составят -6, -11 градусов по Цельсию.

Ветер сменит направление с южного на западный, его скорость достигнет 5-10 метров в секунду.

Автомобилистам следует проявить особую осторожность — на дорогах образуется гололедица. В темное время суток видимость ухудшится из-за осадков.

Автор: Семен Подгорный