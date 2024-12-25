В Башкирии прогнозируют арктический холод
20:55, 25 дек 2024
Холодный фронт надвигается на Башкирию. В регионе ожидается серьезное похолодание, сообщают в республиканском управлении МЧС.
По прогнозам синоптиков, 26 декабря республику накроет облачная погода. Местами возможен небольшой снегопад.
Столбики термометров в ночные часы опустятся до отметки -8, -13 градусов. При прояснениях температура может достигнуть -20 градусов. Дневные показатели составят -6, -11 градусов по Цельсию.
Ветер сменит направление с южного на западный, его скорость достигнет 5-10 метров в секунду.
Автомобилистам следует проявить особую осторожность — на дорогах образуется гололедица. В темное время суток видимость ухудшится из-за осадков.
Автор: Семен Подгорный