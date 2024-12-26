Контрактники СВО в Башкирии получили право на списание долгов по кредитам

10:05, 26 дек 2024

В Башкирии начали применять новый закон о списании долгов для участников СВО. Первые контрактники уже обратились в ФССП республики с заявлениями о прекращении исполнительного производства.

Механизм простой: подписываешь годовой контракт с Минобороны — получаешь право избавиться от долгов до 10 миллионов рублей. Закон действует с 1 декабря 2024 года и распространяется не только на самих военных, но и на их семьи.

Есть важный нюанс — долг должен быть официально признан судом или находиться в работе у приставов до начала декабря 2024 года. Подать заявление на списание можно разными способами: лично, через родственников, по электронке или через портал госуслуг.

Для справки: контракт могут заключить мужчины до 60 лет, а для особых специальностей — до 65. Опыт службы не обязателен. Финансовый пакет внушительный — в первый год башкирские контрактники получают около 3,8 миллиона рублей, с ежемесячной выплатой от 210 тысяч. Плюс более 40 различных льгот для семьи.

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Автор: Семен Подгорный