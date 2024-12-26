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Подписчики раскритиковали Гузель Уразову за фото в соцсетях

Подписчики раскритиковали Гузель Уразову за фото в соцсетях

11:37, 26 дек 2024

Татарская исполнительница Гузель Уразова оказалась в центре дискуссий после размещения романтического видео. На кадрах артистка проводит время с супругом Ильдаром Хакимовым в бассейне, что вызвало неоднозначную реакцию среди фолловеров.

Интригу подогрела сама певица, предложив подписчикам угадать, о чем она беседует с мужем на видео. Однако не все оценили такой формат общения со звездой. Часть аудитории сочла публикацию излишне откровенной, намекая на неуместность подобного контента.

На едкий комментарий о возможных съемках в ванной комнате Уразова ответила с иронией, предложив расширить локации для следующих роликов. При этом большинство поклонников творчества певицы увидели в видео намек на скорое пополнение в семье, где уже воспитываются четверо детей.

Разгадку ситуации артистка пообещала раскрыть в скором времени, сохранив интригу среди подписчиков.

Муж Гузель Уразовой превратил конфуз на сцене в шоу

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Гузель Уразова
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