Боец СВО из Кармаскалинского района Башкирии строит дом и мечтает найти вторую половину

18:25, 26 дек 2024

Младший сержант Вильдан Зайнуллин из Кармаскалинского района Башкирии третий год несёт службу в зоне СВО. Он добровольно заключил контракт с Минобороны, когда его друзей призвали по мобилизации. За рулём эвакуационного автомобиля парень спасает жизни раненых бойцов. За проявленное мужество отмечен госнаградами, сообщает портал "Новости Кармаскалинского района".

30-летний боец сейчас в отпуске. Строит дом, но признаётся — не хватает в нём женской руки. Администрация района рассказала историю земляка в социальных сетях, отметив его скромность и отвагу.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети