Боец СВО из Кармаскалинского района Башкирии строит дом и мечтает найти вторую половину
18:25, 26 дек 2024
Младший сержант Вильдан Зайнуллин из Кармаскалинского района Башкирии третий год несёт службу в зоне СВО. Он добровольно заключил контракт с Минобороны, когда его друзей призвали по мобилизации. За рулём эвакуационного автомобиля парень спасает жизни раненых бойцов. За проявленное мужество отмечен госнаградами, сообщает портал "Новости Кармаскалинского района".
30-летний боец сейчас в отпуске. Строит дом, но признаётся — не хватает в нём женской руки. Администрация района рассказала историю земляка в социальных сетях, отметив его скромность и отвагу.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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