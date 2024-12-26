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В Башкирии резко ухудшится погода

В Башкирии резко ухудшится погода

21:52, 26 дек 2024

Госкомитет Башкирии по ЧС распространил экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий 27 декабря. Информация поступила от специалистов Башгидромета.

Автомобилистам стоит быть предельно осторожными — на дорогах образуется опасное покрытие из снежных заносов и гололедицы. Ночью и в утренние часы видимость на трассах снизится до критических 500-1000 метров из-за тумана.

Ночью столбики термометров опустятся до -6...-11 градусов, в отдельных районах похолодает до -16. Днем температура составит -1...-6 градусов

Регион накроет снегопад различной интенсивности — от небольшого до умеренного в северной части. Западный и северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду, с порывами до 18 м/с.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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