В Башкирии резко ухудшится погода

21:52, 26 дек 2024

Госкомитет Башкирии по ЧС распространил экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий 27 декабря. Информация поступила от специалистов Башгидромета.

Автомобилистам стоит быть предельно осторожными — на дорогах образуется опасное покрытие из снежных заносов и гололедицы. Ночью и в утренние часы видимость на трассах снизится до критических 500-1000 метров из-за тумана.

Ночью столбики термометров опустятся до -6...-11 градусов, в отдельных районах похолодает до -16. Днем температура составит -1...-6 градусов

Регион накроет снегопад различной интенсивности — от небольшого до умеренного в северной части. Западный и северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду, с порывами до 18 м/с.

Автор: Семен Подгорный