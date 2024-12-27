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Киркоров вспомнил, как принимал роды в уфимской маршрутке 35 лет назад

Киркоров вспомнил, как принимал роды в уфимской маршрутке 35 лет назад

12:05, 27 дек 2024

Король российской эстрады поделился интересным случаем из своей гастрольной жизни. В недавнем интервью Fametime TV Филипп Киркоров рассказал о необычном происшествии, случившемся с ним несколько десятилетий назад в Башкирии.

По словам артиста, во время одной из поездок между Уфой и соседним городом в маршрутном такси у пассажирки начались роды. Неожиданно для всех именно Киркорову пришлось выступить в роли акушера. В благодарность за помощь новорождённую девочку назвали Филиппиной.

Интервью вы можете посмотреть в нашем Телеграм-канале.

Говоря о собственном родительском опыте, певец рассказал о воспитании своих детей — Мартина и Аллы-Виктории. Артист признался, что придерживается строгих правил в вопросах финансов, но при этом старается быть чутким отцом. Показательный пример — его реакция на пародийные ролики дочери, в которых она имитирует знаменитого папу. Киркоров отнёсся к творческим экспериментам с пониманием, считая их частью поиска себя.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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