В Башкирии запустили новые меры поддержки многодетных семей
12:11, 27 дек 2024
В Башкирии многодетным семьям открыли двери музеев и компенсируют учебу в колледжах.
Чиновники Башкирии решили поддержать семьи с тремя и более детьми новыми льготами. Глава регионального Минсоцзащиты Ленара Иванова поделилась первыми результатами социальной инициативы.
С осени 2024 года родители с детьми могут бесплатно посещать государственные музеи, выставки и парки — независимо от уровня дохода. За короткое время этой возможностью воспользовались почти три тысячи семей.
Власти республики также запустили программу бесплатного проезда в общественном транспорте для школьников из многодетных семей. Новшество оценили 20 тысяч семей.
Еще одно нововведение — компенсация за обучение в колледжах. Теперь родители могут вернуть до половины стоимости учебы в республиканских колледжах, но не более 30 тысяч рублей за год.