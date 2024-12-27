В Башкирии запустили новые меры поддержки многодетных семей

12:11, 27 дек 2024

В Башкирии многодетным семьям открыли двери музеев и компенсируют учебу в колледжах.

Чиновники Башкирии решили поддержать семьи с тремя и более детьми новыми льготами. Глава регионального Минсоцзащиты Ленара Иванова поделилась первыми результатами социальной инициативы.

С осени 2024 года родители с детьми могут бесплатно посещать государственные музеи, выставки и парки — независимо от уровня дохода. За короткое время этой возможностью воспользовались почти три тысячи семей.

Власти республики также запустили программу бесплатного проезда в общественном транспорте для школьников из многодетных семей. Новшество оценили 20 тысяч семей.

Еще одно нововведение — компенсация за обучение в колледжах. Теперь родители могут вернуть до половины стоимости учебы в республиканских колледжах, но не более 30 тысяч рублей за год.

"Новые меры поддержки уже показали свою эффективность. Многодетные семьи активно пользуются предоставленными возможностями", — отметила министр Ленара Иванова.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Ленары Ивановой