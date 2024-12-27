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Погода в последние дни декабря приготовила жителям Башкирии приятный сюрприз

Погода в последние дни декабря приготовила жителям Башкирии приятный сюрприз

22:14, 27 дек 2024

Синоптики Башгидромета прогнозируют похолодание до -12 градусов и прояснение после снегопадов в последние дни декабря.

Погода в Башкирии постепенно успокаивается. Метеорологи региональной службы сообщают о смене метеорологических условий в последние дни уходящего года.

На смену бушевавшим метелям придет ясная погода. Однако жителям стоит приготовиться к понижению температуры воздуха.

В завершающий рабочий день года осадки сохранятся. В южной части республики ожидается умеренный снегопад, в остальных районах - небольшой снег. Автомобилистам следует быть внимательными: на дорогах образуется снежный накат и гололедица.

Термометры ночью покажут от -4 до -9 градусов. Дневная температура составит от 0 до -5 градусов. Ожидается умеренный ветер западного направления.

29 декабря местами пройдет небольшой снег. Западный ветер сохранит умеренную силу. Ночью похолодает до -7...-12 градусов. Дневные температуры установятся в диапазоне от -3 до -8 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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