Ушел из жизни известный журналист Башкортостана Разиль Бикбулатов

09:12, 28 дек 2024

Башкирская журналистика потеряла одного из своих ярких представителей — на 49-м году жизни скоропостижно скончался Разиль Бикбулатов, заместитель главреда журнала «Аманат».

За его плечами — 30 лет в медиа. Начинал простым журналистом в районке «Сельские огни», а дошёл до зама главреда республиканского детского журнала.

Путь в журналистику Разиль начал после получения диплома БГУ. Успел поработать на телевидении в компании «Башкортостан» и студии «Тамыр». Два года был голосом «Единой России» в регионе — занимал пост пресс-секретаря.

Позже пять лет отвечал за пиар Национальной библиотеки республики. Работал с садоводами — возглавлял их пресс-службу. Последние годы посвятил детской журналистике в «Аманате».

Коллеги запомнят его как профессионала, прошедшего путь от районной газеты до республиканских СМИ.

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Автор: Семен Подгорный