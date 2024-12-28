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Контрактник из Абзелиловского района Башкирии скончался в отпуске после ранения

Контрактник из Абзелиловского района Башкирии скончался в отпуске после ранения

12:40, 28 дек 2024

В селе Кирдасово Абзелиловского района Башкирии простились с земляком — военнослужащим Рафисом Галимьяновым. Контрактник Минобороны скончался дома, находясь в отпуске по ранению. Последний путь бойца разделили односельчане и представители местной администрации.

Односельчане вспоминают Рафиса как порядочного человека — такую репутацию он заслужил ещё со школьной скамьи. За плечами у Галимьянова служба в армии и опыт вахтовой работы. В ноябре 2023-го он подписал контракт с военным ведомством. 26 декабря он скончался - полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: газета "Абзелил"
Теги: Абзелиловский район спецоперация Погибшие на Украине
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