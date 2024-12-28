В Башкирии объявили штормовое предупреждение: прогнозируется опасная погода

21:44, 28 дек 2024

Госкомитет РБ по ЧС предупредил жителей Башкирии об опасных погодных условиях 29 декабря.

Зимняя погода готовит испытание для жителей Башкирии. По данным Башгидромета, 29 декабря на дорогах республики ожидается опасное сочетание неблагоприятных погодных явлений. Автомобилистам следует быть предельно внимательными.

Синоптики прогнозируют образование гололедицы и снежного наката на дорогах. Особую опасность представляет ухудшение видимости в утренние и ночные часы – густой туман может ограничить обзор до 500 метров и менее.

Ночная температура воздуха составит от минус пяти до минус десяти градусов. В дневное время столбики термометров покажут от минус двух до минус семи градусов. Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

В Уфе метеорологи обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью осадков практически не ожидается, а днем выпадет небольшой снег. Температура в городе будет несколько мягче: ночью от минус пяти до минус семи градусов, днем – от минус трех до минус пяти.

Автор: Семен Подгорный