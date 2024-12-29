Пятый ребёнок? Певица Гузель Уразова заинтриговала поклонников

12:33, 29 дек 2024

Популярная певица Гузель Уразова заставила фанатов ломать головы загадочными постами. В своём блоге артистка затронула тему материнства, которая явно не даёт ей покоя, сообщает портал "Новости республики Башкортостан на сегодня".

"Дом без детского смеха — не дом?" — прощупывает почву звезда у подписчиков.

И тут же добавляет про объятия, поцелуи и жизненные силы, которые дарят малыши.

А буквально накануне Гузель подлила масла в огонь интригующим намёком — муж что-то от неё хочет, но что именно, певица держит в секрете. Фолловеры уже уверены — звёздная пара готовится к пятому малышу.

Ранее подписчики раскритиковали певицу за фото в соцсетях.

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Автор: Семен Подгорный