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Пятый ребёнок? Певица Гузель Уразова заинтриговала поклонников

Пятый ребёнок? Певица Гузель Уразова заинтриговала поклонников

12:33, 29 дек 2024

Популярная певица Гузель Уразова заставила фанатов ломать головы загадочными постами. В своём блоге артистка затронула тему материнства, которая явно не даёт ей покоя, сообщает портал "Новости республики Башкортостан на сегодня".

"Дом без детского смеха — не дом?" — прощупывает почву звезда у подписчиков.

И тут же добавляет про объятия, поцелуи и жизненные силы, которые дарят малыши.

А буквально накануне Гузель подлила масла в огонь интригующим намёком — муж что-то от неё хочет, но что именно, певица держит в секрете. Фолловеры уже уверены — звёздная пара готовится к пятому малышу.

Муж Гузель Уразовой превратил конфуз на сцене в шоу

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Автор: Семен Подгорный
Фото: https://vk.com/urazova_official
Теги: Гузель Уразова
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