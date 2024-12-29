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Пенсионеры в России получат двойную индексацию в 2025 году

Пенсионеры в России получат двойную индексацию в 2025 году

13:23, 29 дек 2024

В России готовится дополнительное повышение пенсионных выплат. Министр труда Антон Котяков сообщил о новой индексации, которая ожидает россиян в феврале 2025 года.

По словам главы ведомства, действующее законодательство предусматривает корректировку пенсий в соответствии с фактическим уровнем инфляции. Текущие прогнозы показывают, что этот показатель превысит ранее запланированные 7,3 процента.

В министерстве подтвердили, что в феврале граждане получат не только увеличенную пенсию за текущий месяц, но и компенсацию за январь.

Важно отметить, что с начала 2025 года пенсии уже будут повышены на 7,3 процента. Впервые индексация коснется всех категорий пенсионеров, включая работающих.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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