С 1 января 2025 ггода водителей ждет неприятный сюрприз

13:28, 29 дек 2024

Автомобилистам придется внимательнее следить за своими автономерами. С начала 2025 года вступают в силу новые правила оформления государственных регистрационных знаков, сообщает портал «Новости Уфы и Башкортостана сегодня».

Главное изменение касается наличия российского триколора на автомобильных номерах. За его отсутствие водителям придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

Важно отметить, что нововведение коснется не всех автовладельцев. Если регистрационные знаки были изготовлены до 1 января 2025 года, штрафовать не будут. Закон обратной силы не имеет.

Под действие нового правила попадут только те водители, которые поставят транспортное средство на учет после наступления 2025 года. Именно их номера должны будут соответствовать обновленному ГОСТу с обязательным нанесением триколора.

Автор: Семен Подгорный