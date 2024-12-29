Синоптики предупредили жителей Башкирии об опасной погоде

19:41, 29 дек 2024

В последние дни декабря погода в Башкирии резко испортится, создавая опасные условия для жителей региона.

На территории республики установится облачная погода с редкими прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, а на дорогах водителей поджидает коварный гололед. Южный и юго-западный ветер будет относительно спокойным - от 3 до 8 метров в секунду.

Ночной холод ударит особенно сильно. Столбики термометров покажут от -8 до -13 градусов, а в отдельных районах мороз окрепнет до -16, -21 градуса. Дневные температуры окажутся чуть мягче: от -5 до -10 градусов.

Особое внимание следует обратить на ситуацию на дорогах. В ночные и утренние часы видимость резко упадет из-за тумана - всего до 500-1000 метров.

Уфимцев ожидает облачная погода с прояснениями. Осадки обойдут город стороной, а ветер сохранит умеренную силу в 3-8 метров в секунду. Ночью температура установится на отметке -8, -10 градусов, а днем немного потеплеет до -6, -8 градусов.

Автор: Семен Подгорный