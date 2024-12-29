Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Синоптики предупредили жителей Башкирии об опасной погоде

Синоптики предупредили жителей Башкирии об опасной погоде

19:41, 29 дек 2024

В последние дни декабря погода в Башкирии резко испортится, создавая опасные условия для жителей региона.

На территории республики установится облачная погода с редкими прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, а на дорогах водителей поджидает коварный гололед. Южный и юго-западный ветер будет относительно спокойным - от 3 до 8 метров в секунду.

Ночной холод ударит особенно сильно. Столбики термометров покажут от -8 до -13 градусов, а в отдельных районах мороз окрепнет до -16, -21 градуса. Дневные температуры окажутся чуть мягче: от -5 до -10 градусов.

Особое внимание следует обратить на ситуацию на дорогах. В ночные и утренние часы видимость резко упадет из-за тумана - всего до 500-1000 метров.

Уфимцев ожидает облачная погода с прояснениями. Осадки обойдут город стороной, а ветер сохранит умеренную силу в 3-8 метров в секунду. Ночью температура установится на отметке -8, -10 градусов, а днем немного потеплеет до -6, -8 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

Жителей Башкирии предупредили о резком похолодании
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о резком похолодании
В Башкирии ударят зимние морозы
Общество в Башкирии
В Башкирии ударят зимние морозы
В Башкирии ожидается ухудшение погоды
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается ухудшение погоды
Жителей Башкирии предупреждают о неблагоприятной погоде
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупреждают о неблагоприятной погоде


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok