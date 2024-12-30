Башкирский певец Элвин Грей покинул Россию накануне Нового года

18:35, 30 дек 2024

Известный исполнитель из Башкортостана Радик Юльякшин, выступающий под творческим псевдонимом Элвин Грей, сообщил о своём отъезде из России. Информацией артист поделился с подписчиками в личном Telegram-канале.

Популярный музыкант опубликовал видеообращение, снятое на борту воздушного судна. В кадре исполнитель рассказал о планах провести новогодние праздники в Таиланде вместе с супругой Инзилей.

Однако отпуск не станет помехой для творческого процесса. По словам артиста, после недельного отдыха он намерен приступить к созданию новых композиций. Музыкант подчеркнул, что продолжит радовать поклонников свежими песнями даже во время пребывания за границей.

Завершая обращение, исполнитель поздравил фанатов с наступающим 2025 годом.

Автор: Семен Подгорный