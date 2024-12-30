Башкирский певец Элвин Грей покинул Россию накануне Нового года
18:35, 30 дек 2024
Известный исполнитель из Башкортостана Радик Юльякшин, выступающий под творческим псевдонимом Элвин Грей, сообщил о своём отъезде из России. Информацией артист поделился с подписчиками в личном Telegram-канале.
Популярный музыкант опубликовал видеообращение, снятое на борту воздушного судна. В кадре исполнитель рассказал о планах провести новогодние праздники в Таиланде вместе с супругой Инзилей.
Однако отпуск не станет помехой для творческого процесса. По словам артиста, после недельного отдыха он намерен приступить к созданию новых композиций. Музыкант подчеркнул, что продолжит радовать поклонников свежими песнями даже во время пребывания за границей.
Завершая обращение, исполнитель поздравил фанатов с наступающим 2025 годом.
Автор: Семен Подгорный
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