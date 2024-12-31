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В Учалах умерла пациентка с тяжёлым панкреатитом

В Учалах умерла пациентка с тяжёлым панкреатитом

11:01, 31 дек 2024

В Учалах местная жительница за считанные месяцы превратилась в тень себя прежней, потеряв больше 30 килограммов. Всё началось в мае, когда женщина попала в больницу с букетом тяжёлых заболеваний, сообщает портал "Подслушано Учалы в контакте".

Диагнозы звучали как приговор: панкреонекроз, киста поджелудочной, абсцесс — и это только верхушка айсберга. Ситуацию осложняли хронические болезни — от бронхита курильщика до проблем с давлением.

Сын пациентки бил во все колокола — писал самому главе республики, умолял перевести мать в республиканскую больницу имени Куватова. Но главврач РКБ Мурад Авзалов был непреклонен: "Показаний для перевода нет, лечение проводится в полном объёме".

Развязка наступила 29 декабря — измученный организм не выдержал. "Вот и вся помощь нашей медицины", — горько подытожил сын умершей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Учалы Учалинский район
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