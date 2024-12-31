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Пенсионеров ждет выплата в размере более 24 тысяч рублей

Пенсионеров ждет выплата в размере более 24 тысяч рублей

11:19, 31 дек 2024

В Госдуме раскрыли долгожданные цифры — страховая пенсия по старости с нового года порадует российских пенсионеров суммой в 24 059 рублей. Информацию раскрыл Никита Чаплин, член думского комитета по бюджету и налогам.

Главная новость 2025-го — впервые за долгое время индексация коснётся всех пенсионеров. Да-да, и работающих тоже. Прибавка составит 7,3%.

Кроме того, в феврале 2025-го года старшее поколение ждёт ещё один бонус — дополнительная индексация по реальной инфляции.

А получателей социальной пенсии в апреле ждёт настоящий подарок — повышение на 14,75 процента.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты пенсии
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