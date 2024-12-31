Пенсионеров ждет выплата в размере более 24 тысяч рублей
11:19, 31 дек 2024
В Госдуме раскрыли долгожданные цифры — страховая пенсия по старости с нового года порадует российских пенсионеров суммой в 24 059 рублей. Информацию раскрыл Никита Чаплин, член думского комитета по бюджету и налогам.
Главная новость 2025-го — впервые за долгое время индексация коснётся всех пенсионеров. Да-да, и работающих тоже. Прибавка составит 7,3%.
Кроме того, в феврале 2025-го года старшее поколение ждёт ещё один бонус — дополнительная индексация по реальной инфляции.
А получателей социальной пенсии в апреле ждёт настоящий подарок — повышение на 14,75 процента.
Читайте также:Пенсионеры в России получат двойную индексацию в 2025 году
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
Появилась очень приятная новость для пенсионеров
Общество в Башкирии
Появилась очень приятная новость о пенсиях
Россия/мир
В Госдуме назвали единственную категорию пенсионеров, пенсия которых после индексации превысит 41 тысячу рублей
Общество в Башкирии
Пенсия вырастет: с начала 2024 года ожидается крупное повышение выплат