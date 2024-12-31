В Куюргазинском районе Башкирии простились с погибшим на СВО сапёром Александром Илюхиным
11:28, 31 дек 2024
В Башкирии простились с погибшим сапером спецоперации. Александр Илюхин из Куюргазинского района Башкирии отправился на фронт больше полутора лет назад — в сентябре 2022-го. Ему было всего 34.
Рядовой в составе мотострелкового полка обезвреживал взрывные устройства и разминировал территории. В июле при выполнении боевого задания Александр Илюхин получил смертельные ранения.
Дома бойца ждали жена, дети и мать.
Односельчане собрались проводить земляка, отдавшего жизнь при исполнении воинского долга. В администрации района выразили соболезнования родным и близким.
- Ранее мы писали о контрактнике из Абзелиловского района Башкирии, который скончался в отпуске после ранения.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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