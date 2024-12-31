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В Куюргазинском районе Башкирии простились с погибшим на СВО сапёром Александром Илюхиным

В Куюргазинском районе Башкирии простились с погибшим на СВО сапёром Александром Илюхиным

11:28, 31 дек 2024

В Башкирии простились с погибшим сапером спецоперации. Александр Илюхин из Куюргазинского района Башкирии отправился на фронт больше полутора лет назад — в сентябре 2022-го. Ему было всего 34.

Рядовой в составе мотострелкового полка обезвреживал взрывные устройства и разминировал территории. В июле при выполнении боевого задания Александр Илюхин получил смертельные ранения.

Дома бойца ждали жена, дети и мать.

Односельчане собрались проводить земляка, отдавшего жизнь при исполнении воинского долга. В администрации района выразили соболезнования родным и близким.

  • Ранее мы писали о контрактнике из Абзелиловского района Башкирии, который скончался в отпуске после ранения.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Куюргазинский район спецоперация Погибшие на Украине
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