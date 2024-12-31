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В Мишкинском районе Башкирии простились с 34-летним кондитером, ушедшим добровольцем в зону СВО

В Мишкинском районе Башкирии простились с 34-летним кондитером, ушедшим добровольцем в зону СВО

13:52, 31 дек 2024

Александр Байрамалов из деревни Камеево Мишкинского района отправился на фронт в ноябре — спустя месяц пришла трагическая весть. Земляки вспоминают его как человека с твёрдыми принципами и большим сердцем, сообщает портал "Подслушано Мишкино".

До СВО Александр работал вахтами на севере, а начинал свой путь с кондитерского дела — окончил местный профлицей. В администрации Мишкинского района рассказывают, что 34-летний доброволец всегда отличался самокритичностью и умел достойно принимать как победы, так и поражения.

"Саша был особенным — внимательным к людям, с уважением относился к старшим. Его сердечность и обаяние притягивали окружающих", — делятся воспоминаниями односельчане.

В ноябре Байрамалов подписал контракт с Министерством обороны. Спустя месяц получил смертельное ранение в зоне спецоперации.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Мишкинский район спецоперация Погибшие на Украине
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