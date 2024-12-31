В Мишкинском районе Башкирии простились с 34-летним кондитером, ушедшим добровольцем в зону СВО
13:52, 31 дек 2024
Александр Байрамалов из деревни Камеево Мишкинского района отправился на фронт в ноябре — спустя месяц пришла трагическая весть. Земляки вспоминают его как человека с твёрдыми принципами и большим сердцем, сообщает портал "Подслушано Мишкино".
До СВО Александр работал вахтами на севере, а начинал свой путь с кондитерского дела — окончил местный профлицей. В администрации Мишкинского района рассказывают, что 34-летний доброволец всегда отличался самокритичностью и умел достойно принимать как победы, так и поражения.
"Саша был особенным — внимательным к людям, с уважением относился к старшим. Его сердечность и обаяние притягивали окружающих", — делятся воспоминаниями односельчане.
В ноябре Байрамалов подписал контракт с Министерством обороны. Спустя месяц получил смертельное ранение в зоне спецоперации.
- Ранее в Куюргазинском районе Башкирии простились с погибшим на СВО сапёром Александром Илюхиным.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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