Лучше остаться дома: погода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз

21:26, 31 дек 2024

Непогода испортит новогодние планы жителей Башкирии. По данным Башгидромета, первые дни 2025 года встретят жителей республики снежными заносами и гололедицей.

Первого января стихия разгуляется не на шутку — ожидаются обильные снегопады с метелью. Коммунальщикам придётся несладко: мокрый снег налипнет на провода и деревья, а на дорогах образуются заносы. Водителям стоит быть предельно осторожными.

Термометры покажут от -5 до -10 ночью, днём чуть теплее — до 0...-5. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный, временами усиливаясь до штормового.

Второе января тоже не порадует — продолжатся снегопады и метели. Синоптики предупреждают о сохранении неблагоприятных условий: гололёд, снежные заносы и накат на дорогах никуда не денутся.

Ночью похолодает до -7...-12, днём потеплеет до +1...-4. Северо-западный ветер местами усилится до штормового.

Автор: Семен Подгорный