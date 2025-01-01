Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Белорецком районе Башкирии простились с кавалером ордена Мужества Юрием Масловым

В Белорецком районе Башкирии простились с кавалером ордена Мужества Юрием Масловым

12:14, 01 янв 2025

Накануне жители села Тирлянский Белорецкого района Башкирии проводили в последний путь 28-летнего Юрия Маслова — младшего сержанта с позывным "Пионер", погибшего в зоне СВО. Он служил в составе отряда "Барс-13" и участвовал в штурмовых операциях под Херсоном, сообщает портал "Подслушано Белорецк".

До службы Юрий окончил уфимский техникум по специальности монтажника-электрогазосварщика, отслужил срочную в мотострелковых войсках в Пскове. В мае 2021 года добровольно подписал контракт.

За проявленное мужество во время спецоперации был награждён орденом Мужества. Погиб при выполнении боевого задания 14 декабря.

"Юра был светлым человеком с большим сердцем. Всегда улыбчивый, скромный, с особым теплом относился к детям и близким", — вспоминают односельчане.

Соболезнования родным выразил экс-глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта. У Юрия остались мама, брат и дочери.

  • Ранее в Мишкинском районе Башкирии простились с 34-летним кондитером, ушедшим добровольцем в зону СВО.
В Белорецком районе Башкирии простились с бойцом СВО Ильнуром Баймухаметовым

Читайте также:

В Белорецком районе Башкирии простились с бойцом СВО Ильнуром Баймухаметовым
Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/ivaniutaandrei
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Башкирии похоронили погибшего на СВО гвардии старшину Юрия Мартемьянова
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили погибшего на СВО гвардии старшину Юрия Мартемьянова
В Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником Алексеем Бурлаковым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником Алексеем Бурлаковым
В Белорецком районе Башкирии простились с бойцом СВО Ильнуром Баймухаметовым
Общество в Башкирии
В Белорецком районе Башкирии простились с бойцом СВО Ильнуром Баймухаметовым
В Янаульском районе Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником
Происшествия в Башкирии
В Янаульском районе Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok