В Белорецком районе Башкирии простились с кавалером ордена Мужества Юрием Масловым

12:14, 01 янв 2025

Накануне жители села Тирлянский Белорецкого района Башкирии проводили в последний путь 28-летнего Юрия Маслова — младшего сержанта с позывным "Пионер", погибшего в зоне СВО. Он служил в составе отряда "Барс-13" и участвовал в штурмовых операциях под Херсоном, сообщает портал "Подслушано Белорецк".

До службы Юрий окончил уфимский техникум по специальности монтажника-электрогазосварщика, отслужил срочную в мотострелковых войсках в Пскове. В мае 2021 года добровольно подписал контракт.

За проявленное мужество во время спецоперации был награждён орденом Мужества. Погиб при выполнении боевого задания 14 декабря.

"Юра был светлым человеком с большим сердцем. Всегда улыбчивый, скромный, с особым теплом относился к детям и близким", — вспоминают односельчане.

Соболезнования родным выразил экс-глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта. У Юрия остались мама, брат и дочери.

Ранее в Мишкинском районе Башкирии простились с 34-летним кондитером, ушедшим добровольцем в зону СВО.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/ivaniutaandrei