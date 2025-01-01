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В Башкирии удивили прогнозом на начало года

В Башкирии удивили прогнозом на начало года

21:19, 01 янв 2025

Зима в Башкирии играет по своим правилам. Синоптики предупреждают: 2 декабря республику ждут перепады температур в течение суток.

В четверг ночью столбики термометров опустятся до -13°, а в некоторых районах даже до -18°. Днём потеплеет: от +1° до -4°.

При этом прогнозируются осадки: ночью — снег, днём — мокрый снег. На дорогах — полный набор зимних "радостей": заносы, накат и гололёд. Деревья и провода могут превратиться в ледяные скульптуры из-за налипания мокрого снега.

Ветер с юго-запада разгуляется не на шутку — днём его порывы могут усилиться.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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