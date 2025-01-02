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В Уфе медперсонал Демского роддома вынужден самостоятельно бороться со снегом

В Уфе медперсонал Демского роддома вынужден самостоятельно бороться со снегом

16:19, 02 янв 2025

Медперсоналу Демского роддома в Уфе пришлось срочно осваивать новую специальность - снегоуборщиков. Очевидец заснял, как женщины в белых халатах орудуют лопатами на территории медучреждения.

Необычную картину застал муж одной из рожениц, приехавший забрать супругу с новорожденным. На видео - медсестры, вооружившись лопатами, расчищают занесенные снегом дорожки. По словам очевидца, территорию не убирает даже спецтехника.

В региональном Минздраве ситуацию прокомментировать оперативно не смогли, пообещав разобраться к 13 января. Связаться с администрацией роддома также не удалось - в праздничные дни трубку никто не берет.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: yandex.ru/maps
Теги: Уфа
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