В Башкирию идет резкое потепление

18:49, 02 янв 2025

Погода в Башкирии готовит жителям "новогодний сюрприз" — резкое потепление с полным набором зимних капризов. Синоптики предупреждают: республику накроет мощный погодный фронт.

В пятницу, 3 января, регион накроет волна осадков. Восток республики примет на себя главный удар — там ожидается сильный мокрый снег. На дорогах образуется настоящий каток, а провода и деревья оденутся в ледяную броню. Ветер разгуляется не на шутку. Столбики термометров ночью покажут от +1 до -4, днём чуть теплее: от +2 до -3.

4 января, в субботу, продолжатся погодные качели. Ночью — снежная крупа, днём — коктейль из снега и дождя. Гололёд превратит тротуары в каток, а деревья продолжат гнуться под тяжестью налипшего снега. Температура останется на прежнем уровне.

Но это ещё не всё! Весь январь в Башкирии будет теплее обычного — около -11,5 градусов при скромном количестве осадков.

"Яндекс.Погода" прогнозирует: в столице республики ожидается температура от +2 до -9 днём и от 0 до -11 ночью.

Автор: Семен Подгорный