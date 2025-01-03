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Пенсионерам приготовили приятный сюрприз

Пенсионерам приготовили приятный сюрприз

15:17, 03 янв 2025

Первая волна индексации уже стартовала — с 1 января страховые пенсии выросли на 7,3%. Но это ещё не всё: в феврале ожидается дополнительное повышение до уровня фактической инфляции за 2024 год. Точную цифру доиндексации озвучат в середине января, когда Росстат представит данные по росту цен.

Весна принесёт долгожданное повышение социальных пенсий. С 1 апреля выплаты увеличатся на 14,75%. Эти средства получают граждане с инвалидностью, те, кто потерял кормильца, а также родные погибших военнослужащих. В эту же категорию входят россияне пенсионного возраста, не накопившие необходимый стаж и баллы для страховой пенсии.

Август порадует работающих пенсионеров — их страховые пенсии пересчитают с учётом индивидуального пенсионного коэффициента. Размер увеличения будет зависеть от уплаченных в 2024 году страховых взносов.

Завершающим аккордом станет октябрьское повышение военных пенсий. Военнослужащим планируют увеличить выплаты на 4%.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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