Погода в Башкирии преподнесёт сюрприз
21:58, 03 янв 2025
В республике продолжается погодная аномалия — синоптики обещают практически весенние температуры. Завтра столбики термометров поднимутся до +4°C.
Погода преподнесёт жителям Башкирии неприятный сюрприз — на дорогах образуется гололёд, а мокрый снег налипнет на провода и деревья. Ожидаются снежные заносы и накат.
Ночью температура опустится до -5°C, прогнозируется южный ветер с порывами до сильного. В воскресенье погода не изменится — зима продолжит удивлять аномальным теплом.
Водителям рекомендуется быть предельно внимательными из-за сложной дорожной обстановки.
Автор: Семен Подгорный
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