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Погода в Башкирии преподнесёт сюрприз

Погода в Башкирии преподнесёт сюрприз

21:58, 03 янв 2025

В республике продолжается погодная аномалия — синоптики обещают практически весенние температуры. Завтра столбики термометров поднимутся до +4°C.

Погода преподнесёт жителям Башкирии неприятный сюрприз — на дорогах образуется гололёд, а мокрый снег налипнет на провода и деревья. Ожидаются снежные заносы и накат.

Ночью температура опустится до -5°C, прогнозируется южный ветер с порывами до сильного. В воскресенье погода не изменится — зима продолжит удивлять аномальным теплом.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными из-за сложной дорожной обстановки.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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