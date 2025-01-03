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В Башкирии 4 жителей выиграли в Новый год по одному миллиону рублей

В Башкирии 4 жителей выиграли в Новый год по одному миллиону рублей

22:55, 03 янв 2025

Четыре счастливчика из Башкирии проснулись миллионерами 1 января. В республике новогодний розыгрыш принёс игрокам больше 76 миллионов.

Всего на удачу поставили 337,5 тысяч башкортостанцев. Но фортуна улыбнулась не всем — только четверо сорвали куш по миллиону.

Самый жирный выигрыш забрал Сахалин — больше миллиарда рублей. На втором месте Подмосковье с 315 миллионами, следом идёт Москва — почти 213 миллионов. Питерцы наскребли 81 миллион, свердловчане — 100 млн с хвостиком, а челябинцы — 68,5 миллионов.

Правда, пока никто из счастливых обладателей заветных билетов не объявился за своими деньгами. Видимо, всё ещё празднуют.

Автор: Семен Подгорный
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