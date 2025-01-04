Анвар Нургалиев получил повестку в полицию после интервью об убийце племянницы
18:28, 04 янв 2025
Народный артист Башкирии Анвар Нургалиев оказался у следователей. В третий раз его вызвали в Чишминский отдел полиции — теперь из-за жалобы на клевету от семьи осуждённого Вадима Латыпова.
Латыпов сейчас отбывает 7 лет в колонии за пьяное ДТП, в котором погибла племянница Нургалиева — блогер Диана Сафарова. А его жена требует привлечь артиста к ответу за интервью, где тот назвал её мужа "трусом и преступником".
Сам Нургалиев не видит в своих словах криминала:
"Высказал личное мнение. Суд вынес приговор, он признан виновным. И на этом всё", — заявил певец.
Напомним, трагедия случилась в мае 2023-го: пьяный Латыпов на Toyota протаранил Honda Дианы Сафаровой. От удара машина вылетела с трассы и врезалась в ограждение. Виновник с места ДТП сбежал, а молодая мать троих детей погибла на месте.
- Ранее мы писали о том, что певец Анвар Нургалиев раскритиковал состояние новой трассы М-12.