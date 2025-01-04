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Анвар Нургалиев получил повестку в полицию после интервью об убийце племянницы

Анвар Нургалиев получил повестку в полицию после интервью об убийце племянницы

18:28, 04 янв 2025

Народный артист Башкирии Анвар Нургалиев оказался у следователей. В третий раз его вызвали в Чишминский отдел полиции — теперь из-за жалобы на клевету от семьи осуждённого Вадима Латыпова.

Латыпов сейчас отбывает 7 лет в колонии за пьяное ДТП, в котором погибла племянница Нургалиева — блогер Диана Сафарова. А его жена требует привлечь артиста к ответу за интервью, где тот назвал её мужа "трусом и преступником".

Сам Нургалиев не видит в своих словах криминала:

"Высказал личное мнение. Суд вынес приговор, он признан виновным. И на этом всё", — заявил певец.

Напомним, трагедия случилась в мае 2023-го: пьяный Латыпов на Toyota протаранил Honda Дианы Сафаровой. От удара машина вылетела с трассы и врезалась в ограждение. Виновник с места ДТП сбежал, а молодая мать троих детей погибла на месте.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Нургалиев Анвар
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