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В Башкирию придут арктические морозы

В Башкирию придут арктические морозы

12:41, 05 янв 2025

Температурные качели ожидают жителей Башкирии в ближайшие дни. По информации регионального Гидрометцентра, республика пока находится во власти аномального тепла.

Погодные контрасты проявят себя уже на этой неделе. Если 5 января столбики термометров будут показывать от -3 до +2 градусов, то к Рождеству ситуация кардинально изменится. В ночные часы 7 января температура местами опустится до -22 градусов, а дневные показатели составят от -8 до -13 градусов по Цельсию.

Специалисты центра "Фобос" отмечают, что текущий период на территории России характеризуется температурами выше климатической нормы. Однако к середине января ситуация может измениться – ожидается мощное арктическое вторжение, которое существенно понизит среднюю температуру относительно многолетних значений.

Впрочем, суровые холода надолго не задержатся. К концу января атлантические воздушные массы принесут новую волну потепления. Февраль также стартует с температур выше обычного.

Региональные климатологи констатируют: зимы в Башкирии теплеют из-за глобального изменения климата. Сильные морозы в этом сезоне будут иметь кратковременный характер и возможны только при "ультраполярных" вторжениях.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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