Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Башкирию ожидает экстремальное похолодание

Башкирию ожидает экстремальное похолодание

20:02, 05 янв 2025

В республику врывается настоящая зима — синоптики Башгидрометцентра предупреждают. В понедельник, 6 января, регион накроет снежный фронт. Ночью восточные районы примут на себя основной удар — там снегопад будет интенсивнее. Днём снежная завеса ослабнет, но местами продолжит сыпать. Водителям стоит быть начеку — дороги превратятся в каток.

Ночью термометры покажут от -5° до -10°, но юго-восток республики окажется в более суровых условиях — там столбики термометров рухнут до -15°. Дневная передышка будет недолгой: температура задержится в диапазоне -4° ... -9°.

Ветер с юго-запада и юга будет умеренным, но это лишь затишье перед бурей. Природа готовит жителям Башкирии настоящее испытание — 8 января ночью мороз окрепнет до -23°.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирию идет резкое потепление
Общество в Башкирии
В Башкирию идет резкое потепление
В Башкирии ожидается мощный снегопад 31 декабря
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается мощный снегопад 31 декабря
Погода преподнесет жителям Башкирии новый сюрприз
Общество в Башкирии
Погода преподнесет жителям Башкирии новый сюрприз
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok