Башкирию ожидает экстремальное похолодание

20:02, 05 янв 2025

В республику врывается настоящая зима — синоптики Башгидрометцентра предупреждают. В понедельник, 6 января, регион накроет снежный фронт. Ночью восточные районы примут на себя основной удар — там снегопад будет интенсивнее. Днём снежная завеса ослабнет, но местами продолжит сыпать. Водителям стоит быть начеку — дороги превратятся в каток.

Ночью термометры покажут от -5° до -10°, но юго-восток республики окажется в более суровых условиях — там столбики термометров рухнут до -15°. Дневная передышка будет недолгой: температура задержится в диапазоне -4° ... -9°.

Ветер с юго-запада и юга будет умеренным, но это лишь затишье перед бурей. Природа готовит жителям Башкирии настоящее испытание — 8 января ночью мороз окрепнет до -23°.

Автор: Семен Подгорный