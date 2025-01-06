В Башкирии кардинально изменится погода
22:27, 06 янв 2025
Жителям Башкирии придется распрощаться с теплой погодой — на регион надвигаются морозы. Во вторник, 7 января, столбики термометров опустятся до -20°.
Синоптики Башгидрометцентра предупреждают: на смену оттепели придет резкое похолодание. В ночные часы температура воздуха просядет до -10...-15°, а в отдельных районах — до -20°. Днем тоже без сюрпризов — от -7° до -12°.
Местами ожидается легкий снежок. Ветер южных направлений сохранит умеренную силу.
Автор: Семен Подгорный
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