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В Башкирии кардинально изменится погода

В Башкирии кардинально изменится погода

22:27, 06 янв 2025

Жителям Башкирии придется распрощаться с теплой погодой — на регион надвигаются морозы. Во вторник, 7 января, столбики термометров опустятся до -20°.

Синоптики Башгидрометцентра предупреждают: на смену оттепели придет резкое похолодание. В ночные часы температура воздуха просядет до -10...-15°, а в отдельных районах — до -20°. Днем тоже без сюрпризов — от -7° до -12°.

Местами ожидается легкий снежок. Ветер южных направлений сохранит умеренную силу.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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