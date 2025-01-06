В Башкирии кардинально изменится погода

22:27, 06 янв 2025

Жителям Башкирии придется распрощаться с теплой погодой — на регион надвигаются морозы. Во вторник, 7 января, столбики термометров опустятся до -20°.

Синоптики Башгидрометцентра предупреждают: на смену оттепели придет резкое похолодание. В ночные часы температура воздуха просядет до -10...-15°, а в отдельных районах — до -20°. Днем тоже без сюрпризов — от -7° до -12°.

Местами ожидается легкий снежок. Ветер южных направлений сохранит умеренную силу.

Автор: Семен Подгорный