Житель Башкирии не угадал ни одного числа в лотерее и стал миллионером
11:46, 07 янв 2025
Восемь миллионов за полный промах — такой неожиданный подарок получил житель Башкирии в первые дни нового года. Участник государственной лотереи «Забава от Русского лото» применил необычную тактику — не угадал ни одного числа и стал миллионером.
Судьбоносный билет обошёлся счастливчику всего в 100 рублей. Покупку он совершил через мобильное приложение «Столото», сообщили организаторы розыгрыша.
Розыгрыш 130341-го тиража принёс жителю республики ровно 8 104 620 рублей. По правилам «Забавы», суперприз достаётся тому, кто либо угадывает все 12 чисел из 24, либо демонстрирует полное фиаско. Наш герой выбрал второй путь — и не прогадал.
Кстати, это не самый крупный выигрыш в истории «Забавы». Рекорд принадлежит жительнице Курской области, которая в июле 2023 года стала богаче почти на 68 миллионов рублей.