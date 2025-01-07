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Повторится ли в Башкирии новая волна потепления в январе

Повторится ли в Башкирии новая волна потепления в январе

12:05, 07 янв 2025

Первые дни 2025-го в Башкирии отметились погодным рекордом. 4 января жители Уфы наблюдали необычную для этого времени года картину — на улицах таял снег, а столбики термометров поднялись до отметки +2,2°C. Прежний рекорд 1965 года был побит на целый десятый градус.

Синоптики уверяют: такая аномалия продлится недолго. По прогнозам Гисметео, до середины февраля температура больше не поднимется выше нуля. Правда, январь обещает быть довольно мягким — в отдельные дни столбик термометра будет держаться у отметки -1...-2°C. При этом жителей региона ждут щедрые на снег дни — осадки прогнозируются практически каждые сутки.

К началу февраля зима возьмет своё — дневная температура опустится до -8...-13°C, ночью также будет держаться стабильный минус в районе -11...-13°C.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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