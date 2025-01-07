В Белорецком районе Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником Сергеем Мулюкиным

12:53, 07 янв 2025

Сегодня жители башкирского поселка Инзер простились с 32-летним контрактником Сергеем Мулюкиным. Боец погиб в зоне СВО, где служил стрелком-радиотелефонистом в штурмовой роте, собщает портал "Новости Белорецка на сегодня".

В родном поселке Сергей прожил недолго — вскоре после его рождения в 1991 году семья переехала в соседнюю Челябинскую область. В городе Сим он отучился 9 классов и устроился слесарем на местный агрегатный завод.

Весной 2024-го, спустя два года после свадьбы, Мулюкин подписал контракт с Минобороны и добровольно отправился на фронт.

— Справедливый был парень, отзывчивый. Если кому помощь нужна — всегда рядом. На него можно было положиться во всём, — вспоминают земляки.

В администрации Белорецкого района выразили соболезнования родным бойца: «Он погиб как герой — в бою с неонацистами, выполняя воинский долг».

Ранее в Белорецком районе Башкирии простились с кавалером ордена Мужества Юрием Масловым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети