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В Кигинском районе Башкирии простились со штурмовиком Айратом Саидгалиным

В Кигинском районе Башкирии простились со штурмовиком Айратом Саидгалиным

13:01, 07 янв 2025

Накануне в Кигинском районе Башкирии прошла церемония прощания с бойцом, павшим в ходе специальной военной операции. Айрат Саидгалин, известный среди сослуживцев по позывному "Ара", отправился на фронт осенью 2022 года по мобилизации, сообщает портал "Подслушано Верхние Киги".

Последний бой штурмовика пришёлся на октябрь 2023-го — во время операции по взятию Белогоровки связь с ним оборвалась. Позднее пришло подтверждение о его гибели.

За проявленное мужество и отвагу Айрат был награждён медалью "За укрепление боевого содружества" и орденом Мужества (посмертно).

О церемонии прощания сообщила министр туризма республики Зухра Гордиенко, ранее возглавлявшая район: "2025-й объявлен Годом Защитников Отечества. Буду вспоминать наших героев. Айрат остался молодым навсегда".

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кигинский район Погибшие на Украине
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