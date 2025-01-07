«Не смог проститься как положено»: Анвар Нургалиев рассказал о главной ошибке в жизни

17:17, 07 янв 2025

Звезда башкирской эстрады Анвар Нургалиев встретил 2025-й год с тяжёлым сердцем. В своём новом видео он рассказал о боли, которая не утихает уже четыре года — певец до сих пор не может простить себе, как прошли похороны его мамы.

Эмоциональное видео Нургалиев снял у родительского дома. В кадре — архивные съёмки, где его родители машут на прощание. Артист не сдерживает чувств: "Звенящая пустота" и "Душераздирающе", — делится он своими переживаниями. "Самый родной человек в мире. Никогда себе не прощу, что не смог достойно проводить её", — признаётся певец.

А проводить маму как положено действительно не получилось — она ушла в разгар пандемии в 2020-м. У женщины диагностировали ишемию мозга и COVID-19. Из-за ковидных ограничений похороны прошли с закрытым гробом — вопреки всем мусульманским традициям. Нургалиев не смог ни раздать милостыню, ни бросить землю на могилу.

1 января 2025-го его маме исполнилось бы 85. "Прости меня, мама", — просит певец в конце видео.

Ранее Анвар Нургалиев получил повестку в полицию после интервью об убийце племянницы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Фото: скриншот видео