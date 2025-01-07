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Житель села в Башкирии превратил двор в сказочный городок из гирлянд

Житель села в Башкирии превратил двор в сказочный городок из гирлянд

19:26, 07 янв 2025

Рукастый житель села Акбулатово в Федоровском районе Башкирии заставил соседей ахнуть от восторга. Мужчина превратил свой двор в настоящее световое шоу, которое видно, наверное, даже из космоса, сообщает портал "Подслушано Федоровка".

Местный Кулибин не стал мелочиться — соорудил целый праздничный городок. Главная фишка — металлические фигуры, которые он обмотал гирляндами. Теперь вся эта красота сияет по вечерам, как праздничная витрина.

По всему двору мастер развесил символы года, заборы и стены дома украсил переливающимися огоньками. А в центре участка — его главный шедевр: огромная ёлка из металла, вся в огнях, со звездой на верхушке.

Глава Федоровского района Венер Насретдинов не смог пройти мимо такой красоты. В соцсетях он написал, что от этого места глаз не оторвать, и поблагодарил умельца за праздничное настроение.

В Федоровском районе Башкирии простились сразу с двумя бойцами СВО

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Федоровский район
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