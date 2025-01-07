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В Башкирии резко ухудшится погода

В Башкирии резко ухудшится погода

22:51, 07 янв 2025

Башкирию накроет мощный снегопад — такой прогноз погоды дали специалисты Башгидромета на 8 января. Ночью регион начнет заметать, но это только разминка. Западные районы первыми примут на себя удар стихии.

К утру снежный фронт захватит всю республику. Местами осадки усилятся до критической отметки. Дорожников ждёт горячий денёк — на трассах вырастут переметы, а корка льда превратит их в каток.

Столбики термометров тоже устроят температурные качели. Ночью восток республики окажется в о власти морозов при -22°C, а запад отделается лёгким минусом в районе -9°C. Днем потеплеет до -3...-8 градусов.

Довершит картину южный ветер, который к середине дня разгуляется не на шутку. Автомобилистам и пешеходам стоит быть начеку — погода приготовила целый коктейль из метели, гололёда и заносов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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