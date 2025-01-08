Звезда татарской эстрады покинула Россию
12:43, 08 янв 2025
Популярная певица Гузель Уразова отправилась в теплые края — прямиком в Таиланд. В своих соцсетях артистка показала, как обустраивается на новом месте вместе с мужем Ильдаром Хакимовым и детьми.
Путь был неблизкий — 16 часов с пересадками, из которых 9 часов пришлось трястись в самолёте. Тайцы встретили звёздное семейство как родных — весь номер утопает в цветах. "Восточное гостеприимство", — оценила Гузель местный сервис.
Звёздная семья планирует провести в тропическом раю несколько дней.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Гузель Уразовой
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