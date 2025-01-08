Звезда татарской эстрады покинула Россию

12:43, 08 янв 2025

Популярная певица Гузель Уразова отправилась в теплые края — прямиком в Таиланд. В своих соцсетях артистка показала, как обустраивается на новом месте вместе с мужем Ильдаром Хакимовым и детьми.

Путь был неблизкий — 16 часов с пересадками, из которых 9 часов пришлось трястись в самолёте. Тайцы встретили звёздное семейство как родных — весь номер утопает в цветах. "Восточное гостеприимство", — оценила Гузель местный сервис.

Звёздная семья планирует провести в тропическом раю несколько дней.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Гузель Уразовой