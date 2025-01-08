Семья Элвина Грея показала свой быт в Таиланде
21:46, 08 янв 2025
Башкирский певец Элвин Грей вместе с женой Инзилёй окончательно обосновались в Тайланде. Пара уже успела обзавестись собственным транспортом — купили байк и даже поставили его на учёт в местной полиции.
Инзиля в своём блоге поделилась процессом легализации железного коня: сначала выдают временные красные номера, а после оформления всех документов — постоянные. О безопасности молодожёны тоже не забыли — прикупили защитные шлемы.
Пока супруга осваивает местные пляжи, прячась от палящего солнца под полотенцами, сам артист отправился на сеанс массажа. Похоже, семья основательно настроилась на азиатский климат и порядки.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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