Семья Элвина Грея показала свой быт в Таиланде

21:46, 08 янв 2025

Башкирский певец Элвин Грей вместе с женой Инзилёй окончательно обосновались в Тайланде. Пара уже успела обзавестись собственным транспортом — купили байк и даже поставили его на учёт в местной полиции.

Инзиля в своём блоге поделилась процессом легализации железного коня: сначала выдают временные красные номера, а после оформления всех документов — постоянные. О безопасности молодожёны тоже не забыли — прикупили защитные шлемы.

Пока супруга осваивает местные пляжи, прячась от палящего солнца под полотенцами, сам артист отправился на сеанс массажа. Похоже, семья основательно настроилась на азиатский климат и порядки.

Читайте также: Башкирский певец Элвин Грей покинул Россию накануне Нового года

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео