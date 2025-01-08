В Башкирию ожидается аномальное потепление

22:04, 08 янв 2025

Башкирию снова трясёт от погодных перепадов — не успели жители привыкнуть к морозам, как синоптики обещают почти весеннее тепло. Башгидромет выдал свежий прогноз погоды на 9 января.

Завтра республику накроет снежный фронт — ожидается и обычный, и мокрый снег. Местами разыграется метель, а на дорогах образуется настоящий каток. Южным районам повезло больше — там осадков почти не будет.

Ночью столбики термометров покажут от -2 до -7 градусов, при прояснениях - до -12. Днём потеплеет до 0...-5 градусов. Ветер будет дуть с юга и юго-запада.

В пятницу погода решила не меняться — днём будет от +1 до -4, ночью от -1 до -6 градусов.

Автор: Семен Подгорный