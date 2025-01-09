Необычные имена января: кого как называют в Башкирии в 2025

09:28, 09 янв 2025

В Башкирии подвели итоги первой недели января — кого и как называли молодые родители. Мы заглянули в данные ЗАГСа и узнали самые редкие и топовые имена новорождённых.

Среди девочек в тренде Амина — такое имя получили шесть малышек. Пять родителей выбрали имя Ясмина, а Эмилиями и Мирославами стали по четыре девочки. Тройку замыкает Амелия — три новорождённые.

А вот настоящей экзотикой оказались имена Дилия, Малика, Рамина, Камилла и Айша — такими именами назвали всего по одной малышке.

Среди мальчиков лидирует имя Артём — четыре новорождённых. По трое получили имена Эмир, Матвей, Амир и Даниэль. Редкими оказались Сармат, Искандер, Альмир, Мухаммад и Данияр.

Автор: Семен Подгорный