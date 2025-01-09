Необычные имена января: кого как называют в Башкирии в 2025
09:28, 09 янв 2025
В Башкирии подвели итоги первой недели января — кого и как называли молодые родители. Мы заглянули в данные ЗАГСа и узнали самые редкие и топовые имена новорождённых.
Среди девочек в тренде Амина — такое имя получили шесть малышек. Пять родителей выбрали имя Ясмина, а Эмилиями и Мирославами стали по четыре девочки. Тройку замыкает Амелия — три новорождённые.
А вот настоящей экзотикой оказались имена Дилия, Малика, Рамина, Камилла и Айша — такими именами назвали всего по одной малышке.
Среди мальчиков лидирует имя Артём — четыре новорождённых. По трое получили имена Эмир, Матвей, Амир и Даниэль. Редкими оказались Сармат, Искандер, Альмир, Мухаммад и Данияр.
Автор: Семен Подгорный
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