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Блогер Набиев поделился чувствами к беременной жене Индире

Блогер Набиев поделился чувствами к беременной жене Индире

09:45, 09 янв 2025

Известный блогер-миллионник Рустам Набиев не сдержал эмоций и выложил трогательное послание своей беременной супруге Индире. В коротком видео под трек Романа Рикардо "Холода" пара нежно обнимается, а блогер признаётся в чувствах.

"Даже в лютый холод рядом с тобой тепло", — делится сокровенным Рустам. Он не скрывает восхищения своей второй половинкой: "Горжусь тем, как стойко она справляется со всеми испытаниями".

Семейная жизнь открыла для блогера новые горизонты — он впервые прочувствовал, что значит быть по-настоящему любимым и окруженным заботой. Пара уже воспитывает двух дочек, а сейчас ждёт пополнения. Рустам давно мечтает о наследнике, но пол будущего малыша пока держится в секрете.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Набиев Рустам
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